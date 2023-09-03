Yonhap: Южная Корея назвала преувеличением заявления КНДР об успехе учебных пусков ракет

Не все запуски были успешными, заявили в Сеуле

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Заявления КНДР об успешности пусков стратегических крылатых ракет большой дальности, имитировавших тактический ядерный удар, являются преувеличением. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

"Согласно анализу, сделанное Севером сегодня утром заявление - преувеличение. Не все [запуски] были успешными", - рассказал источник. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), утром 2 сентября по местному времени были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности "с боеголовками, имитировавшими ядерные". Yonhap отмечает, что были распространены фотографии полета лишь одной ракеты.

Как сообщило ЦТАК, в ходе учений соответствующее подразделение успешно справилось с поставленной задачей: ракеты пролетели по 8-образной траектории примерно 1 500 км и детонировали на высоте 150 м над островом.

Учения КНДР стали ответом на маневры США и Республики Корея Ulchi Freedom Shield, которые шли с 21 по 31 августа, и на совместные тренировки ВВС двух стран с применением боевых снарядов. В последних маневрах 31 августа участвовали примерно 30 самолетов. Американо-южнокорейские учения в Пхеньяне называют репетицией войны.