СМИ: Иран получил учебно-боевые российские самолеты Як-130

Они будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства Як-130 доставлены в Иран. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

По данным IRNA, российские самолеты Як-130 были импортированы в Иран и, как сообщается, поступили на вооружение ВВС страны. Эти самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

Сообщение сопровождается фотографией Як-130 в ливрее иранских ВВС со знаками национальной принадлежности и бортовым номером 7-9701. Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает. Как уточняет IRNA, власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130.

По данным menadefense.net, первые Як-130 были доставлены транспортным самолетом. Затем они были собраны и совершили свои испытательные полеты 1 сентября с авиабазы в Исфахане. Такие самолеты есть у Алжира, Мьянмы, Лаоса и Бангладеш, напомнило menadefense.net. Они также имеются у Белоруссии и Вьетнама, которые в сообщении menadefense.net не упоминаются.

Как сообщает агентство Tasnim, усовершенствованный самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения и 4+, такими как Су-57. Самолеты Як-130 способны нести три тонны боеприпасов, выполнять легкие штурмовые и разведывательные задачи.

В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ ТАСС не стали комментировать эту информацию.