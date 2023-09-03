3 сентября, 08:09

The Atlantic допустил возможность распада НАТО к 2025 году

AP Photo/ Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo/ Virginia Mayo

По мнению автора журнала, Европа и США находятся на пороге самого важного сознательного разъединения в международных отношениях за последние десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. НАТО может распасться к 2025 году. Такое мнение в субботу высказал автор издания The Atlantic.

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По его мнению, Европа и США находятся на пороге самого важного сознательного разъединения в международных отношениях за последние десятилетия. НАТО, объединившая США, Канаду и большую часть Европы, к 2025 году может распасться, пишет The Atlantic.

Возможной причиной этого автор называет глубокую разницу между взглядами возглавляемого Дональдом Трампом популистского крыла Республиканской партии и экзистенциальными соображениями безопасности большей части Европы. А привести к краху НАТО может конфликт на Украине, утверждает The Atlantic. Если доминирующая фракция одной из крупнейших американских партий не готова помогать Украине бороться с Россией, то это делает США менее надежным союзником Европы, пишет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что победа Трампа или других кандидатов от республиканцев на выборах президента США в 2024 году может привести к снижению поддержки Украины, при том что европейские страны самостоятельно не смогут оказывать Киеву помощь на том же уровне, что и Вашингтон. Эта ситуация вызывает опасения у европейских лидеров, которые ищут пути закрепить союзнические обязательства по оказанию военной помощи Украине.  

Теги:
КанадаСШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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