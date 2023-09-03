Глава МИД Италии будет обсуждать в Китае урегулирование на Украине

Как заявил Антонио Таяни, в Риме верят, что Пекин "может сыграть важную роль в поиске мира"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, прибывший с визитом в Пекин, сообщил, что среди основных тем, которые будут обсуждаться в Китае, - урегулирование на Украине.

"Основной смысл миссии в Китае - работать над построением мира в Украине, - приводит его слова агентство ANSA. - Мы верим, что Китай может сыграть важную роль в поиске мира".

Как сообщил ранее МИД Италии, Таяни с 3 по 5 сентября посетит Китай и Казахстан. Как ожидается, в Китае, среди прочего, Таяни будет обсуждать возможный выход Рима из инициативы "Один пояс - один путь".

5 сентября из Пекина вице-премьер Италии отправится в Казахстан, где встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как ранее заявлял Таяни, "Италия с растущим интересом смотрит на Центральную Азию, в том числе из-за последствий" конфликта на Украине.