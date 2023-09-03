Эмиссар ООН обсудит в Дамаске подготовку девятой сессии Конституционного комитета Сирии

Как сообщила газета Al Watan, ожидается, что по итогам визита Гейр Педерсен назовет дату проведения заседания ККС

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит 9 сентября Дамаск и встретится с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом. Об этом сообщила газета Al Watan со ссылкой на источники в сирийском МИД.

По информации издания, визит норвежского дипломата продлится два дня, на переговорах будет обсуждаться подготовка к девятой сессии Конституционного комитета Сирии (ККС), проведение которой планируется в Маскате (Султанат Оман). Как ожидается, по итогам визита спецпосланник ООН, который встретится также в Дамаске с сопредседателем Конституционного комитета, главой правительственной делегации Ахмедом аль-Казбари, назовет дату проведения заседания ККС.

Вопрос о возобновлении работы этого органа поднимался на прошедшем 15 августа совещании в Каире четырехстороннего комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят главы МИД Египта, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии. В нем принял участие сирийский министр Микдад, который поддержал предложение о проведении новой сессии ККС до конца года.

Ранее заседания комитета проходили в Женеве. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая редакционная группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.