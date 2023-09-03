Депутат Европарламента Уоллес заявил, что санкции против России навредили экономике ЕС

Мик Уоллес считает, что Евросоюзу стоит признать провал санкций

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Западу стоит признать провал санкционной политики против России и отказаться от мер, которые наносят вред самому Евросоюзу. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Когда ЕС признает, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, нежели России? Санкции провалились", - написал Уоллес в социальной сети X (ранее Twitter).

После начала Россией специальной военной операции на Украине государства ЕС усилили режим антироссийских санкций. По состоянию на сегодняшний день Евросоюз применил 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ.