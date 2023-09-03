3 сентября, 09:42
Санкции в отношении России

Депутат Европарламента Уоллес заявил, что санкции против России навредили экономике ЕС

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Мик Уоллес считает, что Евросоюзу стоит признать провал санкций

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Западу стоит признать провал санкционной политики против России и отказаться от мер, которые наносят вред самому Евросоюзу. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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"Когда ЕС признает, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, нежели России? Санкции провалились", - написал Уоллес в социальной сети X (ранее Twitter).

После начала Россией специальной военной операции на Украине государства ЕС усилили режим антироссийских санкций. По состоянию на сегодняшний день Евросоюз применил 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ. 

Теги:
ИрландияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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