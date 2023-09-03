СМИ: террористы ИГ убили партийного активиста в провинции Дераа

Боевики подъехали к его машине на мотоциклах и открыли огонь из автоматического оружия

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Члены экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) убили секретаря горкома партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) в провинции Дераа на юге Сирии. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, террористы напали на партийного активиста, когда он направлялся к месту работы в городе Нава.

Боевики подъехали к его машине на мотоциклах и открыли огонь из автоматического оружия. От полученных ранений активист умер на месте.

Глава провинциального комитета ПАСВ Хусейн ар-Рифаи заявил телеканалу, что погибший (Абдель Иллах аль-Фадиль) был "видным национальным деятелем и пользовался уважением граждан благодаря высоким моральным принципам".

25 мая террористы убили секретаря горкома ПАСВ в Бустан-эль-Гадир. Партийный активист был застрелен при выходе из своего дома.

В июне-августе от рук членов ИГ в провинции Дераа погибло несколько офицеров сирийской армии и сотрудников службы безопасности.

В южных регионах Сирии, которые были освобождены в 2018 году, в последнее время активизировались банды ИГ. Жертвами их преступлений с января стали 64 человека, в том числе 3 женщин и 2 детей. Командование ВС Сирии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.