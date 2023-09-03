В Белоруссии в рамках учений "Боевое братство" прошла подготовка разведчиков

В Организации Договора о коллективной безопасности отметили, что разведчики "действуют в интересах применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специальные учения разведчиков "Поиск-2023" прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023" в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"На Обуз-Лесновском полигоне разведчики установили координаты местонахождения условного центра подготовки боевиков. Разведывательные группы на протяжении трех суток вели поиск объектов условного противника, исследовали местность, используя БПЛА. Добытые сведения были переданы батарее самоходных артиллерийских систем "Гвоздика" и экипажам вертолетов Ми-24, которые нанесли массированное огневое поражение условному противнику", - сообщили в организации.

Как отметили в ОДКБ, разведчики, участвующие в специальных учениях "Поиск-2023", "действуют в интересах применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ". "Они продолжают вести разведку с целью обнаружения различных объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также осуществлять наведение и корректировку огня средств поражения", - указали в пресс-центре учений.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". Всего привлечено 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.