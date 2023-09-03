Экс-разведчик США Риттер назвал деколонизацию Африки угрозой для Франции

Он напомнил, что Габон для Франции был источником урана и дал ей независимость от США в сфере ядерной энергетики

ТАСС, 3 сентября. Процесс деколонизации в Африке станет серьезной угрозой для Франции. Такое мнение в субботу выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

"То, что сейчас происходит Габоне, представляет собой продолжительную манифестацию процесса деколонизации в Африке, особенно в отношении Франции", - сказал он.

По словам Риттера, события на африканском континенте особенно заметно отразятся на Париже, который продолжает доминировать над своими бывшими колониями на континенте, контролируя их в экономическом, политическом и военном планах. К тому же, Габон для Франции был источником урана и дал ей независимость от США в сфере ядерной энергетики.

Над Францией нависла экзистенциальная угроза, считает Риттер. "Франция имеет широкие экономические связи с Африкой, резкое разрушение которых скажется на политике, поскольку французские политические элиты заработали свое состояние благодаря длительной эксплуатации Африки", - предупредил эксперт. "Я считаю, что Африка просыпается и начинает понимать, что жители <...> Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Нигера, Габона и других стран погрязли во внутреннем хаосе и нищете, в то время как политические и экономические элиты процветают", - заключил он.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив интервенцией.

Мятеж в Габоне произошел 30 августа вскоре после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Путчисты отменили итоги голосования и арестовали свергнутого президента, его сына и ряд членов правительства.