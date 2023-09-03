Израиль официально направил США запрос на покупку еще 25 самолетов F-35 для своих ВВС

По завершении поставки число самых современных в мире малозаметных самолетов, используемых в ВВС Израиля, достигнет 75 единиц, сообщили в Минобороны страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля официально начало процесс закупки у США 25 истребителей F-35, которые сформируют третью эскадрилью этих машин в составе израильских ВВС. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По ее информации, после одобрения сделки министром обороны Израиля Йоавом Галантом и генеральным директором Минобороны Эялем Замиром израильская сторона направила в Управление совместной программы F-35 в США официальный запрос на приобретение самолетов, после чего должно состояться подписание договора о поставках. Как ожидается, сделка будет завершена в ближайшие месяцы, отметили в министерстве.

"Министерство обороны приобретет у американского правительства 25 самолетов F-35, изготовленных [компанией] Lockheed Martin в рамках сделки, которая включает поддержку и техобслуживание. По завершении поставки число самых современных в мире малозаметных самолетов, используемых в ВВС Израиля, достигнет 75 единиц. Поставки [новой партии] самолетов в Армию обороны Израиля начнутся в 2027, по три самолета в год", - говорится в сообщении.

О решении закупить еще 25 истребителей F-35 у США Минобороны Израиля впервые объявило в июле текущего года. В министерстве тогда сообщили, что стоимость сделки составит около $3 млрд, она финансируется из фондов американской помощи Израилю.

Израиль в 2010 году принял решение закупать в США самолеты F-35. Первые два таких истребителя приземлились на израильской базе Неватим в декабре 2016 года, через год армия завершила процедуру приемки и объявила о начале оперативного применения приобретенных машин. По подсчетам газеты The Jerusalem Post, поставка последнего из уже заказанных в США 50 самолетов должна быть осуществлена в 2024 году.