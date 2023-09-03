Глава МИД Сирии принял в Дамаске постоянного представителя РФ при ОЗХО

Обсуждалось взаимодействие между Москвой и Дамаском на международных площадках, сообщил телеканал Al Ikhbariya

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад встретился в Дамаске с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Нидерландах Александром Шульгиным, который является постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya.

По его информации, в ходе состоявшейся беседы обсуждалось взаимодействие между Москвой и Дамаском на международных площадках.

Ранее Микдад заявил, что Сирия выполнила все свои обязательства, присоединившись к Конвенции о запрещении химического оружия. "Несмотря на это, США и их союзники продолжают использовать ОЗХО как инструмент для достижения своих агрессивных целей против Дамаска", - сказал он.

26 августа МИД Сирии осудил заявления представителей Франции и США в ОЗХО, содержавшие лживые обвинения о якобы имевшем место применении правительственными силами химических боеприпасов в 2013 году в Восточной Гуте. В Дамаске отвергли все другие сфабрикованные инциденты, связанные с химоружием.