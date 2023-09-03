Президент ЮАР выступит с обращением к нации по итогам саммита БРИКС

Как сообщили в республике, Сирил Рамапоса также затронет выводы расследования обстоятельств, сопровождавших заход в порт ЮАР судна Lady R

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса обратится вечером 3 сентября к народу страны в связи с прошедшим недавно в Йоханнесбурге саммитом БРИКС. Об этом сообщила администрация президента.

"Глава государства обратится вечером к нации по поводу результатов XV саммита БРИКС, - говорится в распространенном коммюнике. - Рамапоса также затронет выводы расследования обстоятельств, сопровождавших заход в порт ЮАР судна Lady R".

Первоначально выступление главы государства планировалось на 31 августа, однако по причине пожара в здании в центре Йоханнесбурга, в котором погибли, по уточненным данным, 77 человек, Рамапоса перенес его на более позднее время.

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством Рамапосы. Его участники договорились о расширении БРИКС и постановили принять в состав объединения с 1 января 2024 года шесть новых государств: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Российское судно Lady R заходило в декабре 2022 года на базу ВМФ ЮАР. Посол США в ЮАР заявил тогда, что судно приняло там на борт вооружения. Рамапоса назначил специальную комиссию, которая после тщательного расследования пришла к выводу, что Lady R не получало оружие для дальнейшей отправки в РФ. В результате некоторые издания ЮАР потребовали высылки посла США.