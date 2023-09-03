СМИ: сирийские войска нанесли удары по базам бандформирований в Алеппо и Идлибе

Атаку совершили в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии атаковала позиции бандформирований в провинции Алеппо и Идлиб в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, массированные удары были нанесены по командным пунктам, укрепрайонам и тыловым базам противника.

Ранее банды экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) попытались захватить населенные пункты Кфар-Тааль и Кфар-Имма, которые находятся под защитой правительственных сил. При отражении их атаки погибли пять сирийских военнослужащих.

На другом участке фронта в Эль-Махмудии и Араб-Хасан атаку предприняли боевики вооруженной оппозиции из так называемой Сирийской свободной армии. Турецкая артиллерия оказала им поддержку, обстреляв оборонительные рубежи сирийских войск в Маарет-эн-Наамане и Кфар-Нобуле на юге провинции Идлиб. Сведения о последствиях этих ударов не приводится.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть провинции Идлиб остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.