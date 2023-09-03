3 сентября, 12:52

СМИ: на северо-востоке Сирии курды и шейхи арабских племен договорились о прекращении огня

По информации Al Hadath, курдские власти согласились удовлетворить несколько требований арабских жителей, касающихся мобилизации молодежи в ряды СДС

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) остановили военную операцию против ополченцев арабских племен, поднявших против них восстание на северо-востоке Сирии. Как сообщил телеканал Al Hadath, между командованием СДС и шейхами местных племен достигнута договоренность о прекращении огня и всех насильственных действий.

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Курдские власти согласились удовлетворить несколько требований арабских жителей, касающихся мобилизации молодежи в ряды СДС.

Ранее курдские бойцы заняли города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, где проводится зачистка кварталов от вооруженных групп наемников, проникших на восточный берег реки Евфрат.

2 сентября курды ввели комендантский час в подконтрольных им районах на северо-востоке Сирии и начали военную операцию, которая проводилась, по словам представителя командования СДС Махмуд Хабиба, "в ответ на просьбы местных жителей".

По информации телеканала, боестолкновения между отрядами арабских племен и курдскими формированиями начались 27 августа. В ходе них обе стороны понесли потери, погибли 26 ополченцев, 11 бойцов СДС и 9 мирных граждан, число раненых достигло 45.

1 сентября шейхи арабских племен на совещании в Алеппо высказались за вывод турецких и американских сил с территории Сирии, а также возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. В принятом документе шейхи заявили, что СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США. 

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