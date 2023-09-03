3 сентября, 13:03

СМИ: в Ираке задержали 40 человек в связи с участием в беспорядках

По информации Rudaw, иракская армия полностью контролирует курдские районы города Киркук

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Не менее 40 человек, проживающих в курдских кварталах города Киркук, задержаны иракскими силами безопасности в связи с произошедшими накануне беспорядками. Об этом сообщил телеканал Rudaw.

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По его информации, иракская армия полностью контролирует курдские районы города, операция по задержанию продолжается, несмотря на окончание демонстрации протеста, которая привела к эскалации. В кварталах города развернуты в том числе силы иракской контртеррористической службы. Как подчеркивают в управлении полиции Киркука, силовики не препятствуют свободному перемещению по городу и призваны обеспечивать безопасность.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в городе Киркук, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. По информации Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы якобы предотвратить столкновения между двумя сторонами, и открыли огонь по демонстрантам.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который также является главнокомандующим ВС, поручил сформировать следственный комитет для выяснения обстоятельств гибели протестующих и распорядился заняться вопросом введения запрета на ношение оружия в Киркуке. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани со своей стороны призвал центральные власти Ирака взять под контроль ситуацию в северной провинции Киркук и защитить жизни граждан и демонстрантов.

Дорога между Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, и городом Киркук была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свои офисы в провинции Киркук в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.

Киркук - исторически спорная провинция между Ираком и Иракским Курдистаном с одноименным административным центром, где проживают курды и арабы. Ситуация вокруг этой провинции, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости в 2017 году, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу. 

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