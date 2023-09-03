Моди заявил, что Индия поддерживает разрешение любых конфликтов в мире путем дипломатии

Премьер-министр страны отметил, что разделенному миру будет трудно бороться с общими проблемами

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия всегда будет поддерживать и способствовать разрешению конфликтов в мире путем диалога и дипломатии, где бы они ни происходили. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью информационному агентству Press Trust of India в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Нью-Дели 9 - 10 сентября.

"В разных регионах существует множество различных конфликтов. Все они должны быть решены посредством диалога и дипломатии. Это наша позиция в отношении любого конфликта где бы то ни было" - сказал Моди.

Премьер добавил, что, независимо от того, будет ли Индия председательствовать в этом объединении или нет, Нью-Дели всегда будет поддерживать усилия по обеспечению мира во всем мире. "Мы признаем, что у всех нас есть свои позиции и свои взгляды на различные мировые проблемы. В то же время мы неоднократно подчеркивали, что разделенному миру будет трудно бороться с общими проблемами", - отметил глава индийского правительства.

Моди указал, что от G20 в мире ожидают решения многих проблем, в том числе таких, как экономический рост, устойчивое развитие, борьба с изменением климата, обеспечение устойчивости к пандемиям и стихийным бедствиям, которые затрагивают все части мира. "Мы все сможем лучше справиться с этими проблемами, если будем едины. Мы поддерживали и всегда будем поддерживать мир, стабильность и прогресс", - отметил премьер-министр Индии.