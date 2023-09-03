Эксперт: желание Киева вернуть Крым приведет к тяжелым последствиям для ВСУ

Руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен отметил возможность, что Украина никогда не будет в состоянии сделать это

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Украина едва ли когда-то будет в состоянии вернуть Крым и может понести еще большие территориальные потери в ходе конфликта. Такое мнение выразил в четверг руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Responsible Statecraft.

"На данный момент <...> украинская армия все еще очень далека от того, чтобы вернуть Крым и весьма возможно, она никогда не будет в состоянии сделать это. Вероятный провал украинского контрнаступления широко обсуждают западные аналитики. Однако мало кто пришел к выводу, который является очевидным, - результатом будет затяжная война на истощение, которая в итоге приведет либо к прекращению огня при сохранении нынешних границ, либо к новой победе России", - считает автор.

Он не исключает и того, что "истощенная и обескровленная годами своих неудачных наступлений украинская армия в итоге падет от российской контратаки" и понесет еще большие территориальные потери.