Моди: Индия добилась широкого включения стран глобального Юга в решение мировых проблем

Премьер-министр Нарендра Моди добавил, что председательство Индии в "Большой двадцатке" также "посеяло семена доверия в странах так называемого третьего мира"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия во время председательства в "Большой двадцатке" (G20) смогла добиться более широкого включения стран глобального Юга в решение мировых проблем. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в интервью информационному агентству Press Trust of India в преддверии саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

"Усилия по более широкому участию стран глобального Юга, особенно Африки, стали набирать обороты", - сказал Моди, отвечая на вопрос о достижениях председательства Индии в G20. Глобальным Югом условно называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии.

"Председательство Индии в "Большой двадцатке" также посеяло семена доверия в странах так называемого третьего мира. Они обретают большую уверенность в том, что смогут определять направление глобального развития в ближайшие годы по многим вопросам, таким как изменение климата и глобальные институциональные реформы", - сказал премьер.

"Мы будем быстрее двигаться к более представительному и инклюзивному порядку, при котором будет услышан каждый голос. Кроме того, все это произойдет при сотрудничестве развитых стран, потому что сегодня они признают потенциал глобального Юга больше, чем когда-либо прежде", - указал глава индийского правительства.