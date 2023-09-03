В Сирии сообщили о предотвращении ВС страны атаки боевиков в провинции Идлиб

Военнослужащие сирийской армии сбили запущенные террористическими формированиями БПЛА, заявили в министерстве обороны арабской республики

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии сбили в провинции Идлиб беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные террористическими формированиями, предотвратив тем самым нападение боевиков на гражданские и военные объекты. Об этом говорится в заявлении министерства обороны арабской республики.

"Подразделения сирийских вооруженных сил, действующие в провинции Идлиб, сбили два беспилотника, посредством которых террористы попытались атаковать гражданские районы и ряд военных объектов", - отмечается в заявлении, содержание которого приводит государственное агентство SANA.

Идлиб является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.