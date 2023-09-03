CNN: раскол внутри G20 по ситуации на Украине осложнит председательство Бразилии в группе

Как считает телеканал, часть "дипломатических инициатив", которые Бразилиа предлагает сделать приоритетными направлениями работы, могут отойти на второй план в случае завершения конфликта на Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Глубокие разногласия между участниками "Группы двадцати" (G20) по ситуации на Украине значительно осложнит бразильское председательство в этом объединении основных мировых экономик в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

"Несмотря на то, что время еще есть, этот глубокий раскол также скажется на саммите под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро, вероятно, в середине ноября 2024 года. Дело в том, что отражения разногласий, обострившихся в результате войны, никуда не денутся, даже если конфликт завершится в следующем году", - говорится в публикации на сайте телеканала. Кроме того, отмечает CNN Brasil, часть "дипломатических инициатив", которые Бразилиа предлагает сделать приоритетными направлениями работы в ходе своего председательства в объединении, вероятно, могут отойти на второй план в случае завершения конфликта на Украине и необходимости обсуждения вопросов последующего урегулирования, в том числе в формате "двадцатки".

Высокопоставленные источники телеканала в МИД южноамериканского государства утверждают, что в Бразилиа "имеют полное понимание всей сложности и дополнительной ответственности, которые возникнут у бразильского председательства в связи с разногласиями внутри блока по ситуации с конфликтом в Европе". По мнению дипломата, эти сложности были бы неизбежны для любой председательствующей в организации страны, поскольку объединение практически не имеет возможности повлиять на решение конфликта. Вместе с тем, в Бразилии настроены оптимистично на этот счет. "Бразилия может усилить свои международные позиции, если ей удастся сгладить разногласия между членами объединения", полагает источник телеканала, отмечая, что не в последнюю очередь это будет зависеть от ситуации на фронте в момент проведения саммита.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. С декабря текущего года председательство в "двадцатке" переходит к Бразилии. Как сообщалось ранее, основными темами бразильского председательства должны стать борьба с неравенством, социально-экономическая и гендерная политика, борьба с изменениями климата, защита окружающей среды, переход к энергетике нового типа, реформа системы глобального управления и его институтов.