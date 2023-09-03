3 сентября, 13:45

Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном зерновой коридор и проблемы безопасности

Собеседники "договорились начать переговоры о двусторонних гарантиях безопасности", отметил президент Украины

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном проблемы безопасности, а также функционирование зернового коридора.

"Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области", - написал он на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Зеленский традиционно поблагодарил Францию за военную помощь и договорился с Макроном, что французские компании примут участие в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности. Также собеседники "договорились начать переговоры о двусторонних гарантиях безопасности". 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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