Глава Минторга США назвала главным итогом визита в КНР создание линий связи

Джина Раймондо отметила, что провела несколько встреч на различных уровнях, в том числе с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минторга США Джина Раймондо считает, что восстановление контактов между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли стало главным итогом ее визита в Китай.

"Я считаю, что мы достигли конкретных результатов. Я первый министр торговли США за последние пять лет, кто побывал в Китае. Так что я думаю, что мы должны реалистично подходить к тому, что мы можем и не можем достичь в результате первого визита", - сказала она в интервью телеканалу CNN, комментируя результаты поездки.

Раймондо при этом отметила, что провела несколько встреч на различных уровнях, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, и они признают, что у них "есть много инструментов для работы". Она подчеркнула, что считает установление контактов основным результатом своей поездки. "Иначе не решить реальные проблемы в торговле. Кроме того, без линий связи есть риск скатиться в конфронтацию и даже конфликт из-за ошибок и недопонимания. Так что я оптимист, но в то же время реалист. Я думаю, что мы добились многого. Теперь посмотрим, получится ли работать с Китаем для разрешения ряда проблем", - добавила она.

Раймондо 28-30 августа находилась с визитом в Китае, где провела консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждали вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также области потенциального сотрудничества. Во время этого визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.