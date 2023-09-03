Асад упразднил указом действовавшие в период конфликта военно-полевые суды

Согласно документу, судебное расследование будет проводиться в соответствии с положениями уголовного кодекса и принципами военного судопроизводства

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад издал указ об упразднении военно-полевых судов, действовавших в период вооруженного конфликта с 2012 года. Как сообщило агентство SANA, в документе говорится, что все заведенные ранее уголовные дела передаются в ведение военной прокуратуры.

"Судебное расследование будет проводиться в соответствии с положениями уголовного кодекса и принципами военного судопроизводства", - отмечается в тексте.

Новостной портал Al Modon связывает указ Асада с шагами, которые предпринимает сирийское правительство для укрепления национального согласия в стране. Ранее, 15 августа, после консультаций с Лигой арабских государств МИД Сирии одобрил возобновление заседаний Конституционного комитета Сирии, который должен внести поправки в основной закон. После их одобрения парламентом в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.