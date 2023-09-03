В Турции рассчитывают на визит президента Ирана для переговоров с Эрдоганом

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что в скором времени должно пройти заседание турецко-иранской межправкомиссии

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Турция ждет, что президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет с визитом в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и участия в Совете сотрудничества высшего уровня. Об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Как вы знаете, мы ждем приезда в нашу страну господина Раиси для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Надеюсь, он прибудет в Турцию и встретится с президентом [Эрдоганом]", - сказал Фидан. Трансляцию вело агентство Anadolu.

Турецкий министр сообщил, что в ходе нынешних переговоров в Тегеране стороны обсудили подготовку к Совету сотрудничества. "Обсудили вопросы совместного обеспечения безопасности границ, борьбы с терроризмом, торговли, сотрудничества. Передали наши предложения о том, какие меры стоит принять для повышения нашего торгового оборота до $30 млрд, и очень подробно на этом остановились", - сказал Фидан.

Он также сообщил, что в скором времени должно пройти заседание турецко-иранской межправкомиссии.