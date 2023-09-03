3 сентября, 14:19

СМИ: в Швеции прошла еще одна акция сожжения Корана

Angel L/ Shutterstock/ Fotodom
Мальмё
© Angel L/ Shutterstock/ Fotodom

По информации SVT, нескольких человек задержали

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением священной книги мусульман в шведском городе Мальмё. Об этом сообщил телеканал SVT.

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По его сведениям, на акции, которая состоялась на одной из городских площадей, присутствовали около 200 человек, обстановка на месте была "напряженной", временами "агрессивной". Несколько присутствующих, как утверждается, попытались "прорваться" к организатору манифестации и были задержаны сотрудниками шведской полиции. В связи с этим Момика был вынужден завершить акцию раньше запланированного времени и покинуть площадь в сопровождении полицейских. 

Теги:
Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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