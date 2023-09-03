СМИ: в Швеции прошла еще одна акция сожжения Корана

По информации SVT, нескольких человек задержали

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением священной книги мусульман в шведском городе Мальмё. Об этом сообщил телеканал SVT.

По его сведениям, на акции, которая состоялась на одной из городских площадей, присутствовали около 200 человек, обстановка на месте была "напряженной", временами "агрессивной". Несколько присутствующих, как утверждается, попытались "прорваться" к организатору манифестации и были задержаны сотрудниками шведской полиции. В связи с этим Момика был вынужден завершить акцию раньше запланированного времени и покинуть площадь в сопровождении полицейских.