Вице-канцлер ФРГ заявил, что в нынешних условиях не отказался бы проходить службу в армии

В молодости Роберт Хабек отказался от прохождения военной службы в пользу альтернативной гражданской службы

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в настоящее время ситуация в области безопасности на фоне нынешнего конфликта на Украине сильно изменилась и теперь он бы не отказался от прохождения военной службы, как сделал это в молодости. Свою точку зрения политик высказал в интервью газете Kieler Nachrichten.

В молодости Хабек отказался от прохождения военной службы в пользу альтернативной гражданской службы. В нынешних условиях, по словам министра, он бы принял другое решение. "Ситуация с безопасностью сегодня отличается от той, которая была в 1980-х годах. В сегодняшних условиях я бы больше не отказался от военной службы", - констатировал вице-канцлер ФРГ.

Хабек - не единственный политик в Германии, который поменял свой взгляд на службу в армии. Так, бургомистр Киля Ульф Кемпфер также изменил свое отношение к военной службе. Недавно социал-демократ даже отозвал свой отказ 1991 года. В настоящее время Кемпфер принимает участие в военном учебном лагере для руководителей.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на профессиональную армию.