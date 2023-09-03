В Индии предложили создать биотопливный альянс для защиты окружающей среды

Инициатива также направлена на продвижение энергетического перехода, отметил премьер-министр республики Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия намерена предложить создание биотопливного альянса для защиты окружающей среды и продвижения энергетического перехода. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в интервью информационному агентству Press Trust of India в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20), который пойдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

"Сегодня в каждом обществе есть люди, заботящиеся о своем здоровье, что они покупают, что едят, что делают, каждое решение основано на том, как это послужит их здоровью. Их выбор определяется не только тем, как это повлияет на них сегодня, но и долгосрочными последствиями. Сходным образом люди по всему миру могут объединиться, чтобы понять нашу планету: каждое решение об образе жизни может быть принято с учетом того, какое влияние оно окажет на планету в долгосрочной перспективе. Теперь биотопливный альянс станет еще одним шагом в этом направлении", - сказал Моди.

Он напомнил, что Индия уже выступила инициатором создания Международного солнечного альянса, направленного на развитие солнечной энергетики, а также движения Mission Life, которое было представлено Моди в ноябре 2021 года. Это движение, созданное и возглавляемое Индией, призвано поощрять индивидуальные и коллективные действия по защите и сохранению окружающей среды.

"Такие альянсы направлены на создание возможностей для развивающихся стран с целью продвижения их энергетического перехода. Биотопливо также важно с точки зрения экономики замкнутого цикла. Рынки, торговля, технологии и политика - все аспекты международного сотрудничества имеют решающее значение для создания таких возможностей", - отметил премьер.

"Такие альтернативы могут повысить энергетическую безопасность, создать возможности для отечественной промышленности и создать зеленые рабочие места - важнейшие элементы обеспечения [энергетического] перехода, который не оставит никого позади", - подчеркнул глава индийского правительства.