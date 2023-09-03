В Южной Осетии заявили, что ее признание Никарагуа показало независимость внешней политики

Такое решение доказало, что главным в международных отношениях является приверженность принципам международного права, отметил глава югоосетинского МИД Ахсара Джиоева

ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Решение Никарагуа о признании независимости Южной Осетии показало независимый характер никарагуанского руководства в проведении внешнеполитического курса, доказав, что главным в международных отношениях является приверженность принципам международного права. Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД Южной Осетии Ахсара Джиоева никарагуанскому коллеге Денису Роналдо Монкада Колиндресу по случаю 15-й годовщины со дня признания Никарагуа независимости Южной Осетии.

"Решение Никарагуа о признании независимости Южной Осетии очередной раз продемонстрировало независимый, мужественный сандинистский дух и характер руководства Никарагуа в проведении государственного внешнеполитического курса, и убедительно доказало, что важнейшим измерением для Никарагуа в международных отношениях остается твердая приверженность принципам и нормам международного права, справедливости, миру и демократическому развитию", - говорится в послании главы внешнеполитического ведомства республики.

Джиоев напомнил, что это историческое решение, принятое высшим руководством Никарагуа 3 сентября 2008 года вслед за Российской Федерацией, было осуществлено после трагических событий вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и подтвердило основополагающее право югоосетинского народа на свободу. Он подчеркнул, что право самостоятельного независимого развития и путь, пройденный к международному признанию, были завоеваны народом Южной Осетии ценой многолетней напряженной борьбы, ценой тяжелых потерь и жертв.

"Это значимое событие невозможно переоценить в истории и судьбе Южной Осетии. Народ Южной Осетии всегда будет признателен никарагуанскому народу за протянутую руку дружбы и за неизменно твердую поддержку на международной арене. Вот уже 15 лет отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами успешно развиваются в разных направлениях и строятся на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга. Расширяется содержательный межгосударственный политический диалог, а также сотрудничество в других сферах", - заключил глава МИД Южной Осетии.

Республика Никарагуа стала второй страной после Российской Федерации, признавшей независимость Южной Осетии 3 сентября 2008 года.