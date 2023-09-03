Моди: в ходе председательства Индии в G20 во всех штатах страны прошло более 220 встреч

Премьер-министр добавил, что проведение таких мероприятий способствовало наращиванию потенциала сразу в нескольких областях, в том числе таких, как управление логистикой, гостиничный бизнес, туризм, социальные навыки и реализация проектов

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 220 встреч было организовано во всех штатах Индии во время ее председательства в "Большой двадцатке" (G20), в них приняли участие свыше 100 тыс. человек. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в интервью информационному агентству Press Trust of India в преддверии саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

"К моменту окончания срока нашего председательства в "Большой двадцатке" в 60 городах всех 28 штатов и 8 союзных территорий Индии пройдет более 220 встреч. Более 100 тыс. участников из примерно 125 стран стали свидетелями мастерства индийцев", - сказал Моди.

Он добавил, что проведение таких мероприятий способствовало наращиванию потенциала сразу в нескольких областях, в том числе таких, как управление логистикой, гостиничный бизнес, туризм, социальные навыки и реализация проектов. Встречи проводились во всех штатах, и каждый штат также добивался этого затем, чтобы они оставили "свой уникальный культурный след" в памяти делегатов, указал премьер.

"Это дает миру представление о невероятном разнообразии Индии", - отметил Моди. Индия, все ее различные штаты, союзные территории и города, имеет огромный потенциал для приема и размещения гостей со всего мира, добавил глава индийского правительства.