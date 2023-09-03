Эксперт заявил, что Украина не может позволить себе вести "войну на истощение"

Военный обозреватель Шон Белл отметил, что Украина будет находиться в более уязвимом положении в случае затягивания конфликта в связи с сокращением мобилизационного ресурса и возможным уменьшением поставок вооружений со стороны Запада

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Украина будет сталкиваться со все большими трудностями в ходе боевых действий при затягивании конфликта с Россией. Такое мнение выразил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

"Они не могут позволить себе быть затянутыми в длительную войну на истощение, поскольку им будет непросто выиграть ее", - заявил он. Эксперт отметил, что Украина будет находиться в более уязвимом положении в случае затягивания конфликта в связи с сокращением мобилизационного ресурса и возможным уменьшением поставок вооружений со стороны Запада. Белл также обратил внимание на то, что контрнаступление Украины не привело к существенным территориальным изменениям в пользу Киева.