3 сентября, 15:34
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что Украина не может позволить себе вести "войну на истощение"

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Военный обозреватель Шон Белл отметил, что Украина будет находиться в более уязвимом положении в случае затягивания конфликта в связи с сокращением мобилизационного ресурса и возможным уменьшением поставок вооружений со стороны Запада

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Украина будет сталкиваться со все большими трудностями в ходе боевых действий при затягивании конфликта с Россией. Такое мнение выразил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Они не могут позволить себе быть затянутыми в длительную войну на истощение, поскольку им будет непросто выиграть ее", - заявил он. Эксперт отметил, что Украина будет находиться в более уязвимом положении в случае затягивания конфликта в связи с сокращением мобилизационного ресурса и возможным уменьшением поставок вооружений со стороны Запада. Белл также обратил внимание на то, что контрнаступление Украины не привело к существенным территориальным изменениям в пользу Киева. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация