3 сентября, 17:00
Военная операция на Украине

Минобороны Украины разрешило призывать ограниченно годных к службе

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны Украины расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения. Согласно приказу министерства, размещенному в электронной базе Верховной рады, теперь в армию будут призывать ограниченно годных к военной службе.

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Таким образом, повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Ограниченно годные будут проходить службу по конкретной военно-учетной специальности, которую будет определять военно-врачебная комиссия, следует из приказа.

Документом также упрощены требования по здоровью для желающих служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте.

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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