В ОДКБ сообщили об отработке участниками учений в Белоруссии вопросов маскировки от БПЛА

По словам начальника Объединенного штаба организации Анатолия Сидорова, совместная работа в рамках учений будет способствовать совершенствованию системы материально-технического обеспечения коллективных сил объединения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе специальных учений с силами и средствами материально-технического обеспечения войск "Эшелон-2023" в Белоруссии отработали вопросы маскировки от БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"Подразделения усердно отрабатывают вводные по учению, и, учитывая активное использование БПЛА в современных вооруженных конфликтах, особое внимание уделяют вопросам маскировки", - привели в пресс-центре слова начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Он отметил, что совместная работа в рамках учений будет способствовать совершенствованию системы материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ.

Сидоров посетил основные районы на полигоне Брестский, где подразделения "в полевых условиях отрабатывают вопросы организации массовой выдачи ГСМ подразделениям Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, производственной деятельности сборного пункта поврежденных машин, а также выпечки хлеба с использованием оборудования полевого хлебозавода", указали в пресс-центре учений.

В ОДКБ отметили, что в Белоруссии в ходе учения "Эшелон-2023" под руководством генерал-майора Александра Мосолова отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения (МТО), управления подразделениями МТО, пополнения запасов материальных средств и восстановления вооружения, военной и специальной техники группировки Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе совместной операции.