СМИ: в Гватемале не стали приостанавливать работу партии победителя президентских выборов

По информации Prensa Libre, Верховный избирательный суд страны уведомила политическую силу о решении

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный избирательный суд (ВИС) Гватемалы отменил свое предыдущее решение о приостановке деятельности левоцентристской партии "Семя", лидером которой является победивший на президентских выборах Бернардо Аревало. Об этом сообщила местная газета Prensa Libre.

Отмечается, что инстанция уже уведомила политическую силу о решении. По мнению руководства ВИС, "неразумно подвергать сомнению юридическую правосубъектность политических организаций, поскольку они составляют, в соответствии с законом и доктриной, основу избирательной системы Гватемалы".

В конце августа власти республики на основании решения суда приостановили регистрации юридического лица движения. Гватемальский суд в июле приостановил деятельность юридического лица движения из-за подозрений в подделке подписей. Позже Конституционный суд временно приостановил исполнение решения нижестоящей инстанции.

Представители партии позже заявляли о препятствовании своей работе в Конгрессе (однопалатный парламент), а Аревало обвинил противников движения в подготовке дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать его инаугурацию, которая должна пройти 14 января 2024 года. В нескольких городах центральноамериканской страны несколько тысяч граждан вышли на демонстрации, чтобы поддержать позицию избранного президента.

Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. По итогам прошедших в июне выборов в Конгресс Гватемалы, движение "Семя" получило 23 места из 160 и стало третьей по величине партией в парламенте.