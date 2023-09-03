Федеральный суд Ирака приостановил возвращение Демократической партии Курдистана в Киркук

Согласно документу, приостановка продлится до окончания рассмотрения дела о беспорядках

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд Ирака постановил приостановить процесс возвращения Демократической партии Курдистана (ДПК) в город Киркук и передачу в распоряжение ее руководства здания, где раньше располагалась штаб-квартира ДПК. Соответствующее решение судебный орган принял в связи с произошедшими накануне беспорядками, в результате которых погибли 4 человека, более 10 получили ранения.

Согласно тексту документа, который опубликовал информационный портал Shafaq News, "процедура передачи центрального штаба ДПК в Киркуке приостановлена до окончания рассмотрения дела" о беспорядках.

Со своей стороны администрация города пригласила всех пострадавших в результате субботних событий в полицейский участок, чтобы дать показания и получить компенсацию.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в Киркуке, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. По информации телеканала Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы якобы предотвратить столкновения между двумя сторонами, и открыли огонь по демонстрантам.

Дорога между Эрбилем, административным центром Иракского Курдистана, и Киркуком была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что ДПК собирается вновь открыть свою штаб-квартиру в Киркуке в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.

Киркук - исторически спорная провинция между Ираком и Иракским Курдистаном с одноименным административным центром, где проживают курды и арабы. Ситуация вокруг этой провинции, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости в 2017 году, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.