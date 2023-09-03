Глава МИД Франции уверена в безопасности посла в Нигере

Катрин Колонна считает, что Сильвен Итте сможет в безопасных условиях противостоять давлению мятежников

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверена, что посол в Нигере Сильвен Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то что мятежники требуют от него покинуть страну.

"Посол Франции является нашим полномочным представителем перед законными властями Нигера и имеет соответствующую аккредитацию, - сказала Колонна в интервью газете Le Monde. - Мы уверены, что он сможет в условиях безопасности противостоять давлению мятежников".