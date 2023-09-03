3 сентября, 17:48
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Франции уверена в безопасности посла в Нигере

EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO
Нигер
© EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO

Катрин Колонна считает, что Сильвен Итте сможет в безопасных условиях противостоять давлению мятежников

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверена, что посол в Нигере Сильвен Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то что мятежники требуют от него покинуть страну.

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"Посол Франции является нашим полномочным представителем перед законными властями Нигера и имеет соответствующую аккредитацию, - сказала Колонна в интервью газете Le Monde. - Мы уверены, что он сможет в условиях безопасности противостоять давлению мятежников". 

Теги:
НигерФранцияКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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