В Париже заявили, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.
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"Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих, - сказала Колонна. - В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера".