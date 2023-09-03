В Париже заявили, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию

Это связано с тем, что у Франции больше нет совместных операций с нигерской армией, сообщила глава МИД государства Катрин Колонна

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

"Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих, - сказала Колонна. - В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера".