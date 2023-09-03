3 сентября, 17:51
Попытка госпереворота в Нигере

В Париже заявили, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию

Это связано с тем, что у Франции больше нет совместных операций с нигерской армией, сообщила глава МИД государства Катрин Колонна

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

Читайте также
Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

"Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих, - сказала Колонна. - В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера". 

Теги:
НигерФранцияКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация