Экс-губернатор Мэриленда заявил, что Рамасвами не должен участвовать в президентской гонке

Ларри Хоган назвал бизнесмена "чирлидером" для экс-президента США Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Мэриленд республиканец Ларри Хоган считает, что бизнесмену Вивеку Рамасвами не следует участвовать во внутрипартийной гонке и претендовать на пост президента США от Республиканской партии, поскольку он выступает в качестве "чирлидера" и временной замены для бывшего американского президента Дональда Трампа.

"Если вы не собираетесь бросать вызов Дональду Трампу, вам следует сойти со сцены. Например, Рамасвами выступает чирлидером и заменой Трампа. Ему не следует участвовать в президентской гонке, ему лучше попытаться получить такую должность, чтобы работать на Трампа. Но, если вы претендуете на пост вице-президента или секретаря, или хотите прославиться, или написать книгу, или попасть на телевидение, вам следует убираться вон из гонки", - сказал он в эфире телеканала CBS.

По мнению Хогана, Республиканской партии необходимо сократить число претендентов на пост президента США, чтобы "найти лидера, который сможет вывести ее на верный путь" и вернуть победу на выборах.

Хоган сам считался одним из возможных участников предвыборной гонки среди республиканцев, но в марте принял решение, что не будет добиваться выдвижения.

Чирлидинг - вид спорта, зародившийся в США еще в XIX веке и широко распространившийся по всему миру во второй половине прошлого столетия. Он направлен на зрелищную поддержку различных спортивных команд во время соревнований, а также на создание праздничной атмосферы на стадионах и развлечение болельщиков.