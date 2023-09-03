Глава МИД Франции: нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе

Россия существует и будет существовать, отметила Катрин Колонна

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Будущая архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

"Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе, - сказала Колонна. - Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности".

Вместе с тем она отметила, что интересы Украины не должны пострадать.

Колонна также указала, что страны Группы семи "решительно настроены на продолжение поддержки Украины". "Мы рассматриваем возможность расширения помощи Киеву в среднесрочной перспективе как в военной, так и в гуманитарной сферах", - добавила она.