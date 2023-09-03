3 сентября, 18:59
Военная операция на Украине

В Раду внесли законопроект об отмене отсрочки для получающих второе высшее образование

Инициатива касается украинцев старше 30 лет, сообщил представитель президента в Раде Федор Вениславский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, внесен в Верховную раду. Об этом сообщил представитель президента в Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я зарегистрировал законопроект <...>. Я предложил, чтобы человек, который переходит на следующую, более высокую ступень образования, имел право на отсрочку, а пожелавшие получить второе, третье, четвертое высшее образование после 30 лет не могли воспользоваться таким правом на отсрочку", - сказал он в эфире национального телемарафона.

В конце августа Вениславский сообщил, что с момента введения военного положения на Украине и начала всеобщей мобилизации увеличилось число желающих получить второе и более высшее образование. По его мнению, таким образом часть украинцев стремится избежать призыва в армию.

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, на ее фоне власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклоняться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. Как рассказали ТАСС очевидцы, мобилизация мужчин старше 50 лет началась в Киеве.

В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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