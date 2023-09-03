Рамапоса заявил, что утверждения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R были ложью

Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, получила свидетельства под присягой от более чем 50 человек и изучила более 100 документов, сообщил президент страны

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Российское судно Lady R, которое заходило в декабре на базу ВМФ ЮАР, не брало на борт вооружений для дальнейшей доставки в Россию, как утверждали некоторые. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации по итогам работы назначенной им комиссии независимых судей для расследования обвинений в адрес ЮАР в поставке оружия РФ.

"Против нашей страны были выдвинуты обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса, все они оказались ложными, - заявил глава государства. - Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, получила свидетельства под присягой от более чем 50 человек и изучила более 100 документов. Установлено, что судно Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году".

Рамапоса заявил, что те люди, которые заявляли о том, что судно Lady R получило на базе в ЮАР оружие, не смогли предоставить комиссии никаких доказательств. При этом он сообщил, что полный доклад комиссии будет засекречен, чтобы не разглашать, какое именно оборудование получила ЮАР, и не ставить там самым под угрозу вооруженные силы страны. При этом краткая версия доклада будет опубликована 4 сентября.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что судно Lady R якобы приняло там на борт вооружения для дальнейшей поставки в РФ. Его заявление вызвало сильное падение курса национальной валюты ЮАР. Администрация президента ЮАР тогда заявила, что эти высказывания посла США подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и Соединенными Штатами, а Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями.