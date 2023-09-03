Зеленский заявил, что решил снять Резникова с должности министра обороны

Президент Украины предложил на его место главу Фонда госимущества страны Рустема Умерова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил его заменить Рустемом Умеровым.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины, - сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале. - Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры".

Министерство обороны и лично Резников не раз становились объектами критики на Украине из-за коррупционных скандалов. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании нескольих документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. Тогда эти публикации Резников назвал информационным вбросом с целью очернить руководство ведомства и объяснил данные из опубликованных накладных "ошибкой при переводе штук в килограммы".

Уже в августе разгорелся очередной скандал, названный на Украине "курткогейтом". Так, журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВС Украины. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4,9 тыс. курток на $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс. Кроме того, выяснилось, что фирма-поставщик находится не в Турции, а в Запорожье. Голосеевский райсуд Киева возбудил соответствующее уголовное дело.

Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане, куда в 1944 году была депортирована его семья. После репатриации крымских татар в конце 1980-х семья Умеровых вернулась в Крым. Окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальностям "экономика" и "финансы". Занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью.

В 2019 году избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Занимает должность секретаря комитета по вопросам прав человека. С 2022 года возглавляет Фонд государственного имущества Украины.