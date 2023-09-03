Рамапоса заявил, что саммит БРИКС открыл новую главу в истории объединения

Президент ЮАР отметил, что главными достижениями мероприятия стали его решения о необходимости реформы системы международных организаций

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС, состоявший 22-24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством ЮАР, стал историческим событием и открыл новую главу в истории объединения. Об этом заявил президент республики Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

"Мы провели исторический саммит, открывающий новую главу в истории БРИКС, - подчеркнул он. - Наряду с пятью государствами - членами БРИКС в саммите приняла участие еще 61 страна, в том числе 48 государств Африки".

Рамапоса отметил, что главными достижениями саммита стали его решения о необходимости реформы системы международных организаций, в первую очередь ООН, в целях создания более справедливого мира, а также расширение БРИКС за счет шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. "На саммите было достигнуто взаимопонимание по поводу того, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать с тем, чтобы в нем более полно присутствовали развивающиеся страны, - сообщил президент. - От реформы ООН выиграют все, так как мир станет более справедливым".

"Происходит рост влияния БРИКС в мире", - подчеркнул также Рамапоса. Он не исключил, что за нынешним расширением объединения последуют и его новые фазы. "Расширенное БРИКС будет в более полной мере защищать интересы глобального Юга", - отметил президент.