Нетаньяху на Кипре назвал западную цивилизацию сплавом греческой культуры и иудаизма

Премьер-министр Израиля согласился со словами кипрского президента Никоса Христодулидиса о том, что отношения этих стран "основаны на общих ценностях, общей истории"

НИКОСИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полагает, что западная цивилизация в целом является результатом соединения греческой культуры с традицией иудаизма. Соответствующее мнение он выразил по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Говоря о дружеских связях Израиля и Кипра, которые, по его словам, активно укрепляются с 2016 года, в том числе в трехстороннем формате с участием Греции, Нетаньяху согласился со словами Христодулидиса о том, что эти отношения "основаны на общих ценностях, общей истории". "Я имею в виду, что западная цивилизация является результатом сплава греческой культуры и иудаизма", - пояснил премьер еврейского государства, высказывания которого распространила его канцелярия.

Кроме того, добавил он, Израиль и Кипр сближает общая "приверженность демократии и совместным интересам в регионе - борьбе с радикализмом, борьбе с теми, кто не разделяет мировоззрение [израильтян и киприотов] и хочет уничтожить мир". "Сочетание этих факторов сделало это содружество, это партнерство [Израиля и Кипра] реальным. И оно становится крепче с каждым годом", - отметил Нетаньяху, поблагодарив Христодулидиса за дружбу и гостеприимство.