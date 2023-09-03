3 сентября, 20:10
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что Киев и Париж договорились о тренировках украинских летчиков

Президент Украины не уточнил, на каких самолетах будут практиковаться пилоты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Париж договорились о тренировках летчиков с Украины во Франции.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 3 сентября 2023 года

Глава государства напомнил, что в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. "Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов - наша коалиция современных истребителей становится крепче", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале. Зеленский не уточнил названия самолета, управлять которым будут тренироваться летчики.

Украина настойчиво пытается добиться от западных стран начала обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16 и передачи самолетов украинской армии. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке летчиков, в этом им помогут еще девять стран. Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация