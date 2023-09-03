3 сентября, 20:48

Резников заявил, что не знает о планах назначить его послом в Великобритании

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять Резникова с должности министра обороны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников, которого решил снять с должности президент Владимир Зеленский, заявил украинскому изданию "Бабель", что не знает о планах назначить его послом в Великобритании.

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"Не в курсе", - прокомментировал Резников соответствующую информацию.

31 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Резников будет уволен и со временем назначен послом в Великобритании. По его словам, перестановки планируют провести в первую неделю сентября.

В воскресенье Зеленский заявил, что принял решение снять Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины. 

Теги:
УкраинаРезников, Алексей Юрьевич
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