Экс-премьер Нигера заявил, что Париж не вправе вмешиваться во внутренние дела страны

Хама Амаду раскритиковал решение властей Франции не признавать денонсацию Ниамеем двусторонних соглашений в сфере обороны и не отзывать своего посла из африканской страны

РАБАТ, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Нигера (в 1995-1996 и 2000-2007 годы) Хама Амаду подверг критике решение властей Франции не признавать денонсацию Ниамеем двусторонних соглашений в сфере обороны и не отзывать своего посла из африканской страны. Об этом сообщает Нигерское агентство печати.

"Франция подписала соглашения с государством Нигер, а не с режимом. И поэтому она не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны, даже во имя демократии", - подчеркнул он.

"Если же Франция решит вмешаться, то ей придется каждый год формировать батальоны для восстановления демократии в африканской стране", - предупредил Амаду. По его словам, еще не закончилась проблема в Нигере, как возникла кризисная ситуация в Габоне, где в конце августа военные совершили переворот, сместив президента.

"Основным принципом на международном уровне является суверенитет стран, и этот суверенитет принадлежит народу страны", - заявил экс-премьер. Амаду полагает, что Франция совершила ошибку, поручив своему послу в Ниамее Сильвену Итте не встречаться с представителями мятежников в Нигере.

Бывший глава правительства призвал своих соотечественников не нападать на посольство или на французских солдат, чтобы "не играть на руку тем, кто хочет оправдать и осуществить военное вмешательство в Нигер".

25 августа сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины потребовал от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями.

МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают "исключительно законные власти Нигера".