3 сентября, 21:20
Попытка госпереворота в Нигере

Al Jazeera: военные в Нигере направили подкрепления к базе французских ВС в Ниамее

AP Photo/ Sam Mednick, архив
© AP Photo/ Sam Mednick, архив

По данным телеканала, бойцы нигерской армии получили приказ следить за французскими силами

ДУБАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительные подразделения армии Нигера направлены к базе французских военных в Ниамее. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

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По его сведениям, подкрепления армии Нигера направляются на базу в Ниамее, где присутствуют французские силы, с приказом осуществлять за ними слежение. Источник также подтвердил информацию о том, что французские военнослужащие не покидают территорию базы.

В начале августа стало известно, что пришедшие в Нигере к власти мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Франция не признает эти требования в связи с тем, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которые Париж признает в качестве единственно легитимных. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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