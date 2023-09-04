Глава МИД Сирии заявил, что Дамаск и Москва противостоят в ОЗХО давлению западных стран

Фейсал Микдад обвинил Соединенные Штаты и Запад во враждебном отношении к независимым государствам, которые стоят на пути реализации их провокационных планов

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Запад политизирует работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и выдвигает клеветнические обвинения в адрес Сирии и России с целью исказить их имидж. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, который провел переговоры в Дамаске с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Нидерландах, постоянным представителем России при ОЗХО Александром Шульгиным.

"Сирия и Россия координируют свои действия в ОЗХО и совместно противостоят давлению западных стран", - подчеркнул глава сирийского МИД, поблагодарив российского дипломата за оказываемую поддержку.

Микдад обвинил США и Запад во враждебном отношении к независимым государствам, которые стоят на пути реализации их провокационных планов. "Существующее сотрудничество между нашими дружественными странами позволяет успешно отражать все нападки противников и организуемые ими кампании по дезинформации", - указал министр, слова которого приводит агентство SANA. Он констатировал, что Дамаск "не собирается менять свою твердую позицию по отказу от применения химических боеприпасов и сохраняет приверженность положениям Конвенции о запрещении химического оружия".

В свою очередь Шульгин высоко оценил "выполнение Сирией своих обязательств перед ОЗХО, несмотря на войну, развязанную против нее террористическими бандами".

26 августа МИД Сирии осудил заявления представителей Франции и США при ОЗХО, содержавшие лживые обвинения о якобы имевшем место применении правительственными силами химических боеприпасов в 2013 году в Восточной Гуте. В Дамаске отвергли все другие сфабрикованные инциденты, связанные с химоружием.