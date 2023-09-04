3 сентября, 22:44

Байдена проинформировали об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Президент США отказался комментировать это решение

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в курсе решения украинского лидера Владимира Зеленского снять Алексея Резникова с должности министра обороны. Об этом в воскресенье сообщил пресс-пул Белого дома.

"Его спросили, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. [Байден] ответил да, но отказался от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении.

В воскресенье Зеленский заявил, что принял решение снять Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичРезников, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация