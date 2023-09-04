Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Однако президент США выразил намерение встретиться с председателем КНР

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден разочарован возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в текущем месяце в Нью-Дели. Об этом в воскресенье сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - приводит пресс-пул комментарий американского лидера в связи с возможным отсутствием председателя КНР на предстоящем саммите.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден определенно хотел бы увидеться с Си Цзиньпином в Нью-Дели. Однако, по словам Кирби, в американской администрации сознают, что решение об участии в саммите принимать китайской стороне. В пятницу Министерство иностранных дел КНР сообщило, что пока не может прояснить ситуацию, связанную с планами китайского лидера относительно поездки на саммит G20.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.